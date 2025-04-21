В ГД ответили, ждать ли завершения украинского конфликта до конца апреля Депутат Чепа усомнился в подписании мирного договора по Украине до конца апреля

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа усомнился, что Россия и Украина заключат мирное соглашение до конца апреля. В разговоре с NEWS.ru он добавил, что также нет надежды на выполнение Киевом каких-либо договоренностей.

Мне нигде даже не попадалось на глаза, какой проект этого договора. Пока мы с вами его не видим. И надежда на то, что Украина будет выполнять какие-то договоренности, честно говоря, не очень большая, потому что мы видели, что происходило и с ударами по энергообъектам, и даже вчера, в святой светлый праздник Пасхи, и то были нарушения, — сказал Чепа.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что есть надежда на заключение сделки между Россией и Украиной на этой неделе. По его словам, обе страны после этого «начнут вести дела с США, которые процветают, и зарабатывать состояние».

До этого Трамп заявил, что Вашингтон может выйти из переговорного процесса по решению украинского кризиса, если какая-либо из сторон будет его саботировать. По словам главы Белого дома, никто не сможет им манипулировать.

Депутат Госдумы Михаил Шеремет ранее заявил, что США проявили слабость, игнорируя удары ВСУ по российским энергетическим объектам на фоне моратория. Он обратил внимание, что Вашингтон даже не ввел персональные санкции против президента Украины Владимира Зеленского.