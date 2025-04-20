Трамп выразил надежду, что Россия и Украина заключат сделку на неделе

Фото: Erin Schaff/Keystone Press Agency/Global Look Press

Дональд Трамп

Есть надежда, что сделка между Россией и Украиной будет заключена на этой неделе, написал президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social. По его словам, обе страны после этого «начнут вести дела с США, которые процветают, и зарабатывать состояние».

Надеюсь, Россия и Украина заключат сделку на этой неделе, — заявил он.

Ранее спецпредставитель американского президента Кит Келлог в эфире Fox News заявил, что США устали от происходящего на Украине. Высказывания Дональда Трампа и госсекретаря Марко Рубио о возможном выходе Вашингтона из переговоров могут показаться резкими, но именно такими они и должны быть: в мире много других проблем, которые ждут участия США, подчеркнул Келлог.

Келлог до этого отметил, что на следующей встрече представителей США, Украины и Европы в Лондоне стороны будут работать над закреплением договоренностей о прекращении огня. Он заверил: «контуры прочного мира на Украине» были озвучены в Париже, а его детали переданы России.

Американские аналитики, комментируя слова Трампа и Рубио о возможном выходе США из переговоров по Украине, выразили мнение, что эти высказывания стали настоящим подарком для российского президента Владимира Путина. Эксперты признали, что им трудно понять стратегию нынешней американской администрации.