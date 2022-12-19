В ГД отреагировали на сообщения о планах потратить $50 млрд на видеоигры Депутат Толмачев: создание российских игр должно осуществляться под контролем государства

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$50 млрд на видеоигры — это значительная сумма, сказал в разговоре с NEWS.ru депутат Госдумы Александр Толмачев. По его словам, в указанной сфере, как и в любой другой, необходим контроль государства. Как заметил парламентарий, к работе необходимо подключить профильных экспертов, чтобы на выходе не получить восьмибитную игру из прошлого. Сами игры Толмачев назвал элементом мягкой силы и призвал вспомнить «одну известную игру про танки».

Уверен, у нас есть и сценаристы, и художники, и программисты. Не исключено, что названный бюджет пойдет и на то, чтобы их выявить, найти и открыть новые имена. Компьютерные игры — это тоже вид современного искусства. Игры формируют картину мира не меньше, чем книги и кинематограф, и напрасно многие относятся к ним легкомысленно — мол, всего лишь какие-то «игрушки». Через игры в том числе насаждается идеология, транслируется образ мира, строятся международные отношения, — подчеркнул депутат.

Он добавил, что в случае, если игры не сделают российские специалисты, они будут выпущены в другой стране. Следовательно, в них будет «зашит» тот «образ мира», что выгоден разработчику.

Ранее стало известно, что правительство России обсуждает возможность создания подконтрольного государству разработчика и издателя видеоигр, на развитие которого потребуется до $50 млрд. К 2030 году планируется выпустить 25 видеоигр с бюджетом от 6,5 млрд рублей каждая и 40 менее дорогих, способных составить конкуренцию популярным мировым проектам. Эксперты относятся к идее скептически.

За стратегическое развитие индустрии видеоигр будет отвечать новая структура «Росгейм»: ее задачами станут восстановление отрасли, поддержка наиболее перспективных проектов и выход РФ в топ-20 стран — разработчиков игр.