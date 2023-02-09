В Госдуме оценили идею «Разговоров о важном» с родителями Депутат Лантратова допустила проведение «Разговоров о важном» для родителей

Фото: Евгения Смолянская/NEWS.ru

Идея проводить «Разговоры о важном» в виде родительских собраний имеет право на существование, но для начала нужно узнать мнение представителей родительской общественности, заявила NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова. По ее словам, если такой запрос действительно есть, депутаты обдумают, как его реализовать. С 1 сентября 2022 года в российских школах введены «Разговоры о важном» — занятия, на которых классные руководители рассказывают детям о патриотизме, нравственности, проблемах экологии, гражданском воспитании.

Мы можем только приветствовать желание родителей принимать участие в решении школьных вопросов. Родители — наши лучшие советники, потому что никто не знает их детей так, как они. И чем больше они будут участвовать в жизни школы, помогать и сотрудничать с педагогами, тем лучше. Педагоги и родители должны выступать одной командой, которая заинтересована в развитии и воспитании ребенка, — считает Лантратова.

Во время расширенного заседания комитета по просвещению представители Национальной родительской ассоциации отметили, что «Разговоры о важном» необходимо расширить и для родителей — сделать тематические родительские собрания, где обсуждают не только «покупку штор». В ответ глава комитета ГД по просвещению Ольга Казакова заявила, что направит соответствующее предложение в Минпросвещения РФ.

Ранее первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко сообщил, что 83% родителей поддерживают проведение в начале учебных недель церемонии поднятия государственного флага и исполнения гимна, а также «Разговоры о важном». По его мнению, это «нужно и для самих ребят, и родители чувствуют, насколько это важно и насколько это работает».