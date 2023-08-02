В ГД открестились от оценки фильма со сценой изнасилования Драпеко: фильм со сценой изнасилования допустил в прокат экспертный совет Минкульта

Фото: youtube.com/@centralpartnership/кадр из фильма «Непосредственно Каха»

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко заявила, что фильм «Непосредственно Каха» со сценой изнасилования был допущен к прокату экспертным советом Министерства культуры, передает Lenta.ru. Она отметила, что не может оценивать по нравственным меркам всю картину, основываясь лишь на одной сцене.

Это вообще не наши полномочия, это полномочия Министерства культуры. У них есть специальный экспертный совет, который определяет, нарушает ли это общественную нравственность или не нарушает. Это надо смотреть в контексте фильма. Я так заочно [оценить] не могу, [только] если я посмотрю кусок или фильм, — заявила депутат.

Депутат отметила, что у нее была история с экранизацией «А зори здесь тихие», где в одной из сцен были голые девушки в бане.

Из-за этого был целый сыр-бор, в результате фильм разрешили для показа детям, — рассказала Драпенко.

В ленте «Непосредственно Каха» имеется сцена, в которой двое мужчин насилуют пьяную девушку, которая подсела к ним в автомобиль.

Тем временем депутат ГД Виталий Милонов поддержал предложение своей коллеги Марии Бутиной о запрете в России как кукол Барби, так и нашумевшего в мировом прокате одноименного фильма. Он отметил, что не имел бы ничего против Барби, если бы она оставалась «просто глупой куклой», потому что глупые куклы «тоже имеют право быть».