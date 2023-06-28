В ГД объяснили необходимость запретить импорт аппаратов ИВЛ Депутат ГД Соломатина заявила, что аппараты ИВЛ российского производства ничем не уступают импортным

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Аппараты ИВЛ российского производства ничем не уступают импортным образцам, рассказала NEWS.ru зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина, комментируя предложение Минпромторга РФ запретить закупки зарубежного оборудования для государственных лечебных учреждений. Парламентарий отметила, что ограничения призваны поддержать отечественную промышленность. По ее словам, развивать собственные технологии необходимо, так как поставки запчастей и приборов из-за рубежа могут полностью перекрыть.

Где есть иностранное оборудование — хорошо, пусть работает. Но Россия должна быть независимой, завтра нам не поставят по другим каналам запчасти, все перекроют, и мы можем просто встать. Если Минпромторг предлагает такое решение, значит возможность закрыть внутренние потребности точно есть. Производство было и до введения санкций, наши аппараты ИВЛ ничем не уступают по качеству, по надежности импортным образцам и гораздо дешевле, — подчеркнула Соломатина.

По ее словам, на ремонт оборудования зарубежного производства и доставку запчастей уходит от нескольких месяцев до года, а лечебным учреждением необходимо работать «прямо сейчас».

Запчасти, как правило, можно доставить, но ремонт тянется от нескольких месяцев до года. А работать нужно всегда и прямо сейчас. Я сама из частного бизнеса пришла в Госдуму, у нас в системе хирургической помощи из четырех операционных три как минимум еще пять лет назад оснащались российским оборудованием. И оно нас вполне устраивало, — отметила Соломатина.

Минпромторг РФ предложил запретить поставки зарубежных аппаратов ИВЛ в российские государственные больницы. В министерстве считают, что потенциальный объем производства такой техники на мощностях российских производителей в несколько раз больше потребности рынка, в то время как среди отечественной медтехники нет моделей, необходимых, например, для терапии младенцев и взрослых пациентов с осложнениями.

Ранее реабилитолог и невролог Александр Комаров в беседе с NEWS.ru призвал Минпромторг РФ не запрещать полностью закупки аппаратов ИВЛ от зарубежных производителей. По мнению эксперта, России не хватает мощностей для выпуска достаточного количества оборудования для процедур хай-класса.