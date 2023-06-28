Российские госбольницы могут лишить зарубежных аппаратов ИВЛ Минпромторг предложил запретить поставки зарубежных аппаратов ИВЛ в российские больницы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минпромторг предложил запретить поставки зарубежных аппаратов ИВЛ в российские государственные больницы, на сайте ведомства опубликован соответствующий проект постановления правительства. В министерстве считают, что потенциальный объем производства такой техники на мощностях российских производителей в несколько раз больше потребности рынка, в то время как среди отечественной медтехники нет моделей, необходимых, например, для терапии младенцев и взрослых пациентов с осложнениями.

Если инициативу ведомства поддержат, то этот вид зарубежной аппаратуры будет первым объектом жесткого запрета для нужд медицинских госзакупок. В министерстве подчеркнули, что таким образом планируется поддержать российских производителей, которые, по словам представителя Минпромторга, готовы полностью покрыть потребности медучреждений страны.

В настоящее время ключевыми отечественными производителями аппаратов ИВЛ являются АО «КРЭТ» госкорпорации «Ростех» и ООО «Тритон-элетроникс». Они выпускают 36 тысяч аппаратов в год, в то время как нужды госбольниц оцениваются в 2,7 тысячи единиц аппаратуры.

При этом эксперты не исключили, что у производителей не найдутся в наличии все необходимые для учреждений модели. В то же время если больницам срочно понадобится иностранная техника, правительство может пойти на экстренные меры и разрешить завозить в страну необходимые лекарства напрямую из-за рубежа в обход всех регистрационных процедур. Чтобы это произошло, должны случиться экстренные ситуации, такие как, например, смерть нескольких пациентов.

В прошлом году «Коммерсант» писал, что в России может возникнуть вторичный дефицит медицинской техники, поскольку ее поставщики не могут вывезти запчасти для ремонта или замены в дальнее зарубежье.