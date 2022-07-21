«Коммерсант»: в России может возникнуть дефицит медицинской техники

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мультиспиральная компьютерная томография

В России может возникнуть вторичный дефицит медицинской техники, поскольку ее поставщики не могут вывезти запчасти для ремонта или замены в дальнее зарубежье, пишет «Коммерсант». С таким заявлением выступили участники профильной ассоциации производителей IMEDA. В письме на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина отмечается, что трудности начались после мартовского постановления правительства, по которому для вывоза аппаратуры нужно разрешение Минпромторга.

Как говорится в заявлении ассоциации, в ближайшее время без нужного для техники сервиса могут остаться тысячи медицинских аппаратов. Ассоциация попросила ослабить ограничения на вывоз медицинского оборудования.

По нашим оценкам, сейчас или в ближайшее время из России для ремонта или сервисного обслуживания будет необходимо вывезти несколько тысяч позиций медизделий, запчастей и принадлежностей к ним. При этом большая часть российского рынка медтехники, особенно если речь идет о высокотехнологическом оборудовании, таком как КТ, МРТ и аппараты УЗИ, представлена производителями из Европы, США и стран Азии, и их производственные площадки и сервисные центры располагаются именно в этих странах, — говорит глава ассоциации Сергей Ванин.

Как отмечает издание, тот механизм для вывоза, которого ожидали в правительстве, пока так и не смог заработать. Источники рассказали, что часто вывоз медицинских аппаратов не согласовывается уже на таможне, даже если ведомство согласно выдать разрешительные документы. Однако в самом Минпромторге отметили, что эта информация не соответствует действительности и ФТС никак не препятствует провозу техники.

Ранее «Коммерсант» указывал, что ряд европейских производителей оборудования для фарминдустрии начал отказываться от поставок в Россию запчастей, что может привести к проблемам с выпуском новых лекарств. Участники рынка вынуждены копировать необходимые детали и искать альтернативных поставщиков оборудования в Китае и Индии.