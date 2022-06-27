В российской фарминдустрии сообщили о нехватке запчастей «Коммерсант»: российская фарминдустрия столкнулась с нехваткой запчастей

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Фармацевтическая фабрика

Ряд европейских производителей оборудования для фарминдустрии начал отказываться от поставок в Россию запчастей, хотя они не попали под западные санкции, пишет «Коммерсант». Это может привести к проблемам с выпуском новых лекарств: участники рынка вынуждены копировать необходимые детали и искать альтернативных поставщиков оборудования в Китае и Индии.

Как рассказал президент «Фармасинтеза» Викрам Пуния, поставки приостановили немецкие компании Syntegon и GEA, тогда как немецкая фирма Sartorius и американская Cytiva приостановили прием заказов, но обещали вернуться на рынок. По его словам, «Фармасинтез» успел до кризиса оснастить производство на 95% оборудованием и материалами, но уже возникают сложности с сервисом.

Как полагает гендиректор Ассоциации российских фармпроизводителей Виктор Дмитриев, одной из проблем стало то, что госпрограмма «Фарма-2020», продленная до 2024 года, в свое время не стимулировала производство оборудования для фармпроизводителей в России. Поэтому в ближайшее время производство новых лекарств будет затруднено.

В Минпромторге пояснили, что в начале пандемии российские фармпроизводители, готовясь к ограничению со стороны некоторых стран на доставку грузов, успели запастись комплектующими в достаточном объеме. Кроме того, у компаний есть штат специалистов для обслуживания оборудования. Параллельно Минпромторг ведет поиск поставщиков из дружественных стран, однако, по словам экспертов, в них может не производиться оборудование для выпуска сложных лекарственных форм.

Ранее сообщалось, что поставка лекарств не попала под санкции, но в связи с возникшими логистическими трудностями многие фармацевтические компании изменили своё присутствие на российском рынке. Так, прекратила новые поставки, не связанные с жизненно важными лекарствами и вакцинами, французская компания Sanofi. Временно отказалась от проведения клинических испытаний японская Takeda Pharmaceutical Company. Немецкая компания Bayer заявила о приостановке рекламы и инвестиций в России, но при этом продолжает поставлять лекарства.