В ГД объяснили намерение изымать приобретенное гражданство РФ у уклонистов Матвеев назвал актуальным закон о лишении приобретенного гражданства уклонистов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Шансы на принятие законопроекта о лишении приобретенного гражданства у лиц, уклоняющихся от воинской обязанности, высоки, сообщил NEWS.ru депутат от КПРФ Михаил Матвеев. По его словам, иностранцы, принимающие российский паспорт, берут на себя соответствующие обязанности. Если они от них уклоняются, то общество видит в этом несправедливость, особенно в период СВО, отметил политик.

Общество воспринимает попытку новых граждан уклоняться от воинской обязанности как несправедливую и которая должна быть устранена. На мой взгляд, необходимо введение этой нормы в федеральный закон о гражданстве, — отметил Матвеев.

Законопроект должен касаться и тех, кто получил паспорт десять лет назад, и тех, кто стал гражданином РФ в прошлом году, считает депутат. Иначе, по его словам, напряжение, которое существует по данному поводу в обществе, не снизится.

Когда иностранный гражданин принимает российское гражданство, он дает присягу, в которой обязуется исполнять законы РФ и нести обязанности. В действующем федеральном законе о гражданстве говорится, что, если выясняется, что, давая присягу, новый гражданин не планировал нести обязанности, это может быть основанием для лишения гражданства, — объяснил депутат.

Как правило, иностранцы используют два способа уклонения от воинской службы, добавил депутат. Человек либо предоставляет справку, что отслужил в национальной армии, либо скрывается от военкомата, называя адрес регистрации, не совпадающий с местом жительства.

Сейчас я не вижу оснований для отклонения этого законопроекта. Я не понимаю, как коллеги-депутаты сумеют против него выступить и что при этом скажут. Я надеюсь, что шансы на принятие законопроекта высокие и его концепция исключительно актуальная, — заключил Матвеев.

Соответствующий законопроект уже внесен в Госдуму. Депутаты рассмотрят его на этой неделе.