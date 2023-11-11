В ГД раскрыли, почему от «психологического наступа» ВСУ должно быть страшно Депутат Журавлев: ВСУ заменили бои в зоне СВО на информационные сражения в Сети

Фото: МО Украины

Вооружённые силы Украины

Если Украина предпримет новое наступление, то наткнется «на те же грабли», что и во время военной кампании лета 2023-го, рассказал NEWS.ru первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его словам, если в 2023-м, как заявили на телеканале «1+1», никаких крупных операций ВСУ не предпринимали, а вели «психологическую операцию» против РФ, то от последствий «настоящей» атаки для Киева должно стать страшно.

Страшно представить, как в понимании Киева должна выглядеть настоящая атака, если ВСУ уже понесли огромные потери в живой силе и технике. Они продолжают воевать в инфополе, выдавая очевидные поражения за победы. И ведь население Украины, обманутое пропагандой, съест и такие объяснения. Если «контрнаступа» еще не было, получается, они все-таки его планируют, но наступят, уверен, только на те же самые грабли, — добавил Журавлев.

Накануне на украинском телеканале «1+1» назвали контрнаступление ВСУ в 2023-м «психологической операцией» против россиян. В материале говорится, что атаки ВСУ «набирают силу».

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин сказал, что Украина проиграет, если прекратится поддержка со стороны Запада. По его словам, администрация президента США Джо Байдена желает продолжения контрнаступления ВСУ зимой. Кроме того, Остин и госсекретарь Энтони Блинкен направили прошение сенатскому комитету по ассигнованиям о выделении $106 млрд для финансирования планов по обеспечению безопасности границ Украины, Израиля и США.