В Госдуме обратили внимание на интересную деталь сорвавшихся переговоров Депутат Журавлев назвал интересным отказ западных стран от переговоров в Лондоне

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Алексей Журавлев

Тот факт, что европейские лидеры решили отложить встречу по урегулированию на Украине после отказа госсекретаря США Марко Рубио принимать в ней участие, является любопытным, заявил в разговоре с NEWS.ru первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По мнению парламентария, упорное стремление украинского лидера Владимира Зеленского сорвать переговоры может заставить Европу «прозреть».

Интересно здесь, что после отказа Рубио то же самое сделали и министры иностранных дел Франции, Германии, Великобритании. Похоже, что и в Европе, которая до последнего поддерживала Украину, наконец наступает прозрение, — отметил он.

По словам Журавлева, тот факт, что Украина недоговороспособна, наглядно продемонстрировали события с сорванным пасхальным перемирием. Он напомнил, что российская сторона в одиночку соблюдала перемирие, тогда как Киев продолжил обстрелы.

Киевский режим обещает на переговорах одно, публично рассказывает о втором, а делает и вовсе третье. И так всегда, это привычное поведение Зеленского и его команды, и если при предыдущей американской администрации им все сходило с рук как невинные шалости, то [президент США Дональд] Трамп, очевидно, не намерен сносить такого отношения, — обратил внимание парламентарий.

Журавлев подчеркнул, что на Западе начинают осознавать, что Киев специально срывает переговоры. По его мнению, этим продиктован отказ Рубио и других глав дипломатии участвовать в них, поскольку в этом «нет ровным счетом никакого смысла».

Ранее стало известно, что министры иностранных дел Великобритании, Франции, Германии и Украины перенесли запланированные переговоры по урегулированию конфликта. Причиной стал отказ госсекретаря США Марко Рубио участвовать во встрече.