НАТО напомнили о цене «иракской свободы» из-за поиска нового конфликта с РФ Депутат ГД Белик: НАТО спасает мир от мнимых кризисов и создает реальные

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Страны НАТО в стремлении противостоять России пытаются найти точки напряженности, где можно было бы укрепить влияние блока, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Дмитрий Белик. Так он прокомментировал высказывание итальянского генерала Джованни Ианнуччи, который предложил Ирак в качестве новой территории для противостояния РФ и НАТО. Парламентарий напомнил Альянсу о цене «иракской свободы» после американского вторжения в марте 2003 года в Ирак.

Как говорится, все новое — это хорошо забытое старое. Какой оказалась цена «иракской свободы» после американского вторжения в марте 2003 года в Ирак, весь мир хорошо помнит. Теперь же представители стран НАТО лицемерно говорят о том, что не будут повторять прежних ошибок, и оправдывают свои действия растущим влиянием России и Ирана, а, по сути, спасая мир от мнимых кризисов, создают кризисы реальные, — считает Белик.

Депутат отметил, что НАТО постоянно ищет повод для очередной эскалации. По мнению Белика, если ситуация идет не по плану, коллективный Запад размышляет о том, куда еще возможно создать очаг напряженности и в какую страну перенести конфликт.

В интервью газете Repubblica итальянский генерал Джованни Ианнуччи заявил, что на фоне растущего влияния России НАТО следует сосредоточиться на Ираке. По его словам, блоку следует сотрудничать с местными властями и избегать позиции, которая могла бы свидетельствовать о попытках вооруженного вмешательства Запада в дела страны.