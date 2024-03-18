В ГД допустили отключение всех айфонов в России Депутат ГД Горелкин допустил отключение айфонов в случае третьей мировой войны

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Американская компания Apple может отключить все айфоны на территории России в случае начала третьей мировой войны, заявил в интервью YouTube-каналу «Телега Реалити» зампред комитета Госдумы по информационной политике, технологиям и связи Антон Горелкин. По его мнению, при таком сценарии также могут быть заблокированы некоторые смартфоны на Android.

В случае, если военный конфликт перейдет на совершенно иную стадию и ставки будут повышены до предела (я говорю про то, что некоторые эксперты называют третьей мировой войной), тогда допускаю, что Apple отключит все айфоны в РФ, а Google отключит непрошитые телефоны на Android, — заявил Горелкин.

Парламентарий также не исключил возможность изоляции рунета от глобальной сети, но выразил надежду, что этого не произойдет. По его словам, он уверен, что никто не станет этого делать, потому что те члены российского руководства, которые отвечают за это, «очень разумные и высокоинтеллектуальные люди».

Депутат также отметил, что YouTube «очень сложно» полностью заблокировать в России. Он добавил, что видеохостинг «врос в культурный код» россиян и для многих жителей стал альтернативой телевизору.

По поводу YouTube общество разобщено. С одной стороны, есть условный Стас Ай, Как Просто Васильев, который говорит: «Давайте мы его отрубим». С другой стороны, у нас много рыбаков, охотников, детей, которые мультики любят смотреть, и хозяек, которые считают по-другому, — объяснил народный избранник.

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев рассказал, что в России не блокируются зарубежные сайты, на которых можно использовать технологии искусственного интеллекта. Глава Минэкономразвития Максим Решетников, в свою очередь, сообщал, что Россия вошла в первую десятку стран — лидеров по внедрению ИИ.