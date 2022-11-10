В Екатеринбурге предотвратили теракт в здании военкомата ФСБ предотвратила теракт в здании военкомата в Екатеринбурге

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили теракт в здании военкомата в Кировском районе Екатеринбурга, сообщило управление ФСБ России по Свердловской области. В ходе спецоперации был задержан 47-летний гражданин России. Как рассказали в ведомстве, он может являться сторонником экстремистских организаций, передает «Интерфакс».

В результате совместной спецоперации УФСБ России по Свердловской области и органов военной контрразведки при подготовке к реализации <...> задержан 47-летний гражданин РФ, намеревавшийся совершить в отношении административного объекта в Кировском районе Екатеринбурга террористический акт, — говорится в сообщении пресс-службы ФСБ.

Представитель ведомства уточнил, что при обыске у задержанного были обнаружены и изъяты пять самодельных зажигательных устройств. Он считает, что своими действиями преступник хотел посеять панику среди местного населения и дестабилизировать работу органов местного управления. По данному инциденту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ (Приготовление к террористическому акту). В настоящий момент подозреваемый находится под стражей, ведется поиск возможных соучастников.

Накануне Игринский районный суд в Удмуртии приговорил 48-летнего учителя из Подмосковья Илью Фарбера к трем годам и двум месяцам колонии строгого режима за поджоги военкоматов. Кроме того, ему полагается выплатить штраф в размере 2,66 млн рублей. Мужчину признали виновным по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное путем поджога из хулиганских побуждений). Подсудимый полностью признал свою вину.

В ходе принятия решения суд учел обстоятельства, смягчающие наказание преступнику (его состояние здоровья, наличие несовершеннолетних детей), а также отягчающие обстоятельства (повторное преступление). Сам Фарбер признался, что в его действиях не было злого умысла и он лишь «хотел проверить себя, сможет ли бросить бутылку в военкомат и призывной пункт».