В Думе предрекли «кровавое месиво» на Украине после пакета помощи от США Депутат Журавлев отреагировал на новый пакет военной помощи Киеву от США

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Новый пакет военной помощи Киеву от США приведет к «кровавому месиву» на Украине, заявил NEWS.ru первый зампредседателя комитета ГД по обороне Алексей Журавлев. По его мнению, Вашингтону «наплевать» на последствия таких поставок. Журавлев полагает, что военно-промышленный комплекс США получает баснословные прибыли от осуществления военной помощи Украине.

Человека можно убить одной-единственной пулей, а когда читаешь такие внушительные списки, представляешь кровавое месиво на поле боя, которое способна сотворить современная военная техника. Американцам совершенно наплевать на последствия — убивать собираются не их, не их детей или родителей. Все происходит вообще на другом континенте. Отчего ж тогда не нажиться максимально на конфликте, который специально для этого и разожгли. Военно-промышленный комплекс США получает баснословные прибыли на этих поставках, причем американским оружием замещается еще и то, что дает Украине Европа, — получается, такой двойной гешефт, — сказал депутат.

Журавлев добавил, что власти Украины также равнодушны к судьбе собственного населения. Киев «набивает карманы кровавыми деньгами» и продолжает отправлять «на убой» новые подразделения ВСУ.

Удручающе, что и украинское руководство, которое, по сути, находится на содержании у США, совершенно равнодушно к судьбе собственного населения. Набивая карманы кровавыми деньгами, Зеленский и Ко снова и снова шлют на убой все новые подразделения ВСУ, чтобы ни в коем случае не прекратились боевые действия, а вместе с ними и этот смертельный финансовый поток, — подчеркнул Журавлев.

20 января американский президент Джо Байден сообщил, что США потратят на военную поддержку Украины в рамках нового пакета помощи до $2,5 миллиарда.

7 января президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев получил «шикарный новогодний подарок» в виде нового пакета военной помощи Украине со стороны США. Он отдельно выделил обещанную поставку БМП Bradley. По словам украинского лидера, данная помощь укрепит армию на поле боя.