«Условия узурпации власти»: Путин оценил возможность диалога с Радой Путин назвал бессмысленным диалог с Верховной радой

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Владимир Путин

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции после заседания Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества в Астане заявил, что выстроить диалог между Москвой и Киевом можно было бы через Верховную раду. Однако, по словам главы государства, это бессмысленно делать в условиях узурпации власти на Украине.

Обратиться к Раде, конечно, можно, но в условиях узурпации власти правящей верхушкой на Украине это бессмысленно. Потому что большинство в Раде подчинено этой так называемой правящей верхушке. Ведь она незаконно находится у власти и даже не обращается в Конституционный суд за подтверждением своих полномочий, — подчеркнул Путин.

Российский лидер напомнил, что в 2015 году Конституционный суд Украины постановил, что президентский срок ограничивается пятью годами и никаких причин для продления полномочий не существует. Путин добавил, что полномочия должны были перейти к Раде, но она их на себя не берет.

До этого Владимир Путин сказал, что Стамбульские договоренности по Украине остаются «на столе». Глава государства отметил, что они могли бы стать основой для новых переговоров Москвы и Киева. Он подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась от переговорного процесса и по-прежнему готова к дипломатическому урегулированию ситуации.