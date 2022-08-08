«Ушла с радаров»: Песков о переговорах с Украиной Песков заявил, что украинская делегация переговорщиков «ушла с радаров»

Фото: Максим Гучек/РИА Новости

В Кремле не видят предпосылок для общения президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского, сказал пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков. По его словам, украинская делегация «ушла с радаров» и переговорный процесс остановился, передает РИА Новости.

Делегация украинских переговорщиков «ушла с радаров». При этом в плане сейчас никакого переговорного процесса нет, — сказал Песков.

Он отметил, что встреча Путина и Зеленского станет возможной после того, как делегации переговорщиков «проделают всю домашнюю работу». Пока, как подчеркнул Песков, «этот элемент отсутствует».

Москва ценит усилия президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, «инициирующего мирный процесс», добавил Песков. По его словам, в Кремле считают, что роль Анкары в проведении нескольких раундов переговоров «велика», но необходимых предпосылок для встречи Путина и Зеленского в настоящий момент нет.

Эрдоган ранее заявил, что Турция может стать площадкой для переговоров между лидерами России и Украины. Он подчеркнул, что украинский кризис должен быть разрешен именно путем диалога.