«Уникальная практика»: Песков о Шольце, отправившем Орбана за кофе Песков: Венгрия достаточно независимая страна для отстаивания своих интересов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал «уникальной практикой» то, как канцлер Германии Олаф Шольц отправил пить кофе премьер-министра Венгрии Виктора Орбана во время голосования по Украине, сообщает ТАСС. Пресс-секретарь Владимира Путина также счел республику достаточно независимой для отстаивания собственных интересов.

Это, наверное, все-таки дело ЕС — отношения Венгрии с ЕК. Это не наше дело, но мы с большим интересом читаем разные сообщения СМИ о, скажем так, практике принятия разных решений в ЕС, дожидаясь, когда кто-то выйдет за кофе и так далее, чтобы в отсутствие кого-то протащить какие-то решения. Если это соответствует действительности, то это — уникальная практика, — сказал Песков.

Также пресс-секретарь российского лидера заявил, что Венгрия является суверенным государством, которое твердо отстаивает свои интересы. Песков попросил перестать называть подобные страны пророссийскими.

Венгрия достаточно независимая страна, чтобы отстаивать свои интересы, — добавил представитель Кремля.

Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии отметил, что Виктор Орбан является не пророссийским политиком, а пронациональным. По его словам, такие люди, как премьер-министр Венгрии, защищают интересы своей страны. Остальные же слишком зависят от «старшего брата» в лице США, указал глава государства.