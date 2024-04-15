«Уничтожали целые страны»: Валуев посоветовал Макрону подучить историю Депутат Валуев назвал допуск спортсменов из Израиля на ОИ двойными стандартами

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Николай Валуев

Президенту Франции Эммануэлю Макрону следует подучить историю, поделился мнением с NEWS.ru депутат Госдумы, бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе Николай Валуев. Так он прокомментировал объяснения французского лидера о допуске команды Израиля к Олимпийским играм 2024 года в Париже. Он охарактеризовал действия стран Запада как политику двойных стандартов.

Сложно комментировать человека, который вообще не знает историю. Если отбросить хотя бы на 30 лет назад, то Макрон совершенно в упор не видит страны, которые первые развязывали конфликты. В том числе его Франция. Уничтожали целые страны, спокойно выступали на Олимпийских играх и к их спортсменам никаких санкций не вводили. Вообще незнание истории или только частичные знания характеры для западных политиков. Это политика двойных стандартов, — сказал Валуев.

Макрон ранее заявил, что участие команды Израиля в Олимпийских играх 2024 года в Париже под своим флагом объясняется тем, что государство, по его мнению, нельзя назвать «нападающей стороной». Таким образом он обосновал отказ в этом праве российским спортсменам.

Ранее вице-спикер Госдумы и замглавы высшего совета ЛДПР Борис Чернышов заявил, что в преддверии Олимпиады в Париже французский президент стал критически высказываться в адрес России, потому что до сих пор завидует ей из-за проведенных Игр в Сочи. По мнению депутата, Макрону особенно важно продемонстрировать величие своей страны.