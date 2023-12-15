Участников СВО захотели привлечь к воспитанию молодежи Депутат Бессараб предложила создать уроки мужества от бойцов СВО

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Бойцов специальной военной операции на Украине (СВО) можно привлечь к воспитанию молодежи, заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. В разговоре с Lenta.ru она пояснила, что для этого можно проводить в школах уроки мужества от участников СВО.

Нам нужны настоящие мужчины, которые умеют работать руками, которые умеют повести за собой, которые могут зажечь детские глаза и рассказать о том, как быть настоящим человеком. Я уверена, что ребята будут лидерами в общеобразовательном процессе, — отметила парламентарий.

Она напомнила, что в свое время участники ВОВ внесли большой вклад в воспитание школьников. Они приходили в школы и училища и рассказывали о своем опыте. По мнению депутата, бойцы СВО также смогут рассказать о том, что они прошли во время боевых действий. Бессараб подчеркнула, что так детям будут понятнее цели и мотивы спецоперации.

Ранее телеведущий Владимир Соловьев предложил создать в российских школах и вузах институт комиссаров. Он считает, что такая мера поможет в деле военно-патриотического воспитания молодежи на фоне «тлетворного влияния» Запада. Он предложил назначать на эти должности ветеранов СВО.