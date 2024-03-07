Участники Всемирного фестиваля молодежи получали угрозы с Украины Кириенко: участникам Всемирного фестиваля молодежи поступали угрозы с Украины

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Участники Всемирного фестиваля молодежи в Сочи получали звонки с угрозами, которые поступали с территории Украины, рассказал первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко по итогам мероприятия. По его словам, несмотря на попытки шантажа, злоумышленникам не удалось помешать работе ни одной делегации.

Мы зафиксировали линию атаки, и довольно быстро стало понятно, что эта атака идет с Украины, это такая методичка ЦИПсО, — сказал Кириенко.

По его словам, главам делегаций поступали не только телефонные звонки, но и сообщения на электронную почту и в мессенджеры с «угрозами терактов» и «последствий» участия в фестивале.

Кириенко рассказал, что людям предлагали деньги за провокации на фестивале, но когда ничего из этого не вышло, начали распространять тезис, что проведение таких мероприятий на фоне СВО неправильно с точки зрения расходования средств. Замглавы администрации президента подчеркнул, что такой нарратив «довольно активно» пытались продвигать из-за рубежа.

Ранее Кириенко заявил, что попытки бойкотировать Россию провалились. По его словам, это подтвердил Всемирный фестиваль молодежи, в котором приняли участие представители 190 стран.