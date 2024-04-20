У Хинштейна возник вопрос к ориентации еще одного чиновника Хинштейн заподозрил вице-спикера Самарской думы Живайкина в поддержке ЛГБТ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Александр Хинштейн

Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн в своем Telegram-канале заподозрил вице-спикера Самарской губернской думы Александра Живайкина в нетрадиционной ориентации (ЛГБТ — движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена). Он опубликовал фото, на котором чиновник позирует в разное время с активистами, связанными с ЛГБТ. В частности, на одном из кадров Живайкин награждает сотрудника Агентства по реализации молодежной политики Дениса Леонтовича, который состоит в гей-браке.

Кроме того, Хинштейн указал на кадр, на котором, предположительно, изображен палец Живайкина с окрашенным в розовый цвет ногтем. Депутат подчеркнул, что самарский чиновник является выходцем из «чисто конкретной среды», из-за чего его не пускают на мероприятия с президентом Владимиром Путиным.

Подобные фото выглядят совсем «не по понятиям». Не говоря уж про маникюр. Пацаны Живайкина не поймут. В случае чего — могут даже и «предъявить». Особенно на фоне непрекращающихся в Самаре гей-скандалов, — считает Хинштейн.

Ранее депутат потребовал проверить активиста Дениса Леонтовича и учителя Дмитрия Гудова из Самары на пропаганду ЛГБТ. Парламентарий написал, что молодые люди пользуются поддержкой местных властей.

До этого Хинштейн заявил, что молодежную политику в Самарской области доверили открытым гей-пропагандистам. По его словам, министр молодежной политики Самарской области Сергей Бурцев ездит в отпуск со своим подчиненным Андреем Золотухиным. Хинштейн добавил, что на отдыхе они жили в одном номере-студии, а в Сети есть не одна «нежная фотография» с ними. После этого Бурцев подал в отставку.