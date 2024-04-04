«У Франции дальний прицел»: сенатор о послании Лекорню в беседе с Шойгу Сенатор Бондарев: Франция надеется на приостановку военных действий на Украине

Фото: MOD Russia/via Global Look Press

Сергей Шойгу

Елисейский дворец надеется на приостановку военных действий на Украине, заявил в беседе с NEWS.ru первый заместитель председателя оборонного комитета Совета Федерации Виктор Бондарев. По его словам, именно поэтому состоялся разговор между главами оборонных ведомств России Сергея Шойгу и Франции Себастьяна Лекорню.

Переговоры стали показателем стремления обеих стран к диалогу с целью решения существующих проблем. У Франции здесь дальний «прицел» (именно по ее инициативе состоялся данный разговор): грядут Олимпийские игры в Париже, и Елисейский дворец надеется на приостановку военных действий на Украине, — сказал Бондарев.

Как подчеркнул парламентарий, в рамках специальной военной операции Россия очищает украинскую территорию от нацизма и демилитаризует ее. Кроме этого, по словам Бондарева, после теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» можно сказать, что ВС РФ еще борются с терроризмом. Сенатор отметил, что Москва получила точные данные о причастности Киева к трагедии в Подмосковье.

Хотя, конечно, Запад, в частности, Франция категорично настаивает на невиновности Украины. Спрашивается, откуда у них такая убеждённость? Никакой убежденности нет, просто США и странам ЕС выгодно так говорить, потому что в противном случае, если они признают украинский след в этом деле, им придется признать, что они являются пособниками и спонсорами государства-террориста. Им проще валить на классического врага — ИГИЛ (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена. — NEWS.ru), — добавил Бондарев.

О телефонном разговоре Шойгу и Лекорню стало известно 3 апреля. В ходе беседы глава Минобороны Франции решительно осудил теракт в «Крокус Сити Холле». Европейский министр выразил соболезнования семьям погибших и заявил о готовности Парижа к сотрудничеству в борьбе с терроризмом. Кроме этого, Лекорню высказался за расширение обменов между странами, чтобы эффективно противодействовать этой угрозе.