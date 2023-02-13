«Тявканье из-за угла»: депутат про обещанные Кулебой «великие события» Депутат Госдумы Белик: обещанные Кулебой «великие события» для России похожи на тявканье из-за угла

Фото: Lisa Ferdinando/Keystone Press Agency/Global Look Press

Дмитрий Кулеба

Обещанные главой МИД Украины Дмитрием Кулебой «великие события» к 24 февраля, которые Россия запомнит, похожи на «тявканья из-за угла», рассказал NEWS.ru депутат Госдумы Дмитрий Белик. Парламентарий подчеркнул, что слова дипломата объясняются «воспаленным сознанием» министра иностранных дел.

Кулеба в своей привычной манере бросается громкими словами, он может побороться за первенство по числу озвученных им «угроз», которые больше напоминают тявканье из-за угла. Решения по антироссийским санкциям и поставкам оружия Киеву, которые, по словам Кулебы, будут приняты в Нью-Йорке, только в его воспаленном сознании могут считаться «великими событиями». Он безмерно горд быть к этому хоть как-то причастным и анонсировать их, бездарно исполняя роль марионетки-глашатая, — отметил Белик.

Собеседник добавил, что выступление руководителя МИД Украины подтверждает нацеленность Киева на эскалацию.

Ранее Кулеба заявил, что 23 и 24 февраля в международной политике произойдут «большие события». Он ни на что не указал конкретно, лишь уточнив, что их «запомнит Россия». Он добавил, что к годовщине начала Москвой специальной военной операции пройдут обсуждения, посвященные украинскому конфликту. По его словам, грядущие решения будут касаться новых санкций в отношении России и поставок оружия.