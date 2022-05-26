Турчак предложил создать особую экономическую зону в Донбассе

Андрей Турчак / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что партия предлагает рассмотреть возможность создания особой экономической зоны в Донбассе. По его словам, которые приводит РИА Новости, в рамках экономической интеграции и восстановления Донбасса также предлагается обеспечить возврат определенной доли капитальных затрат при строительстве производственных объектов.

Мы предлагаем отработать возможность создания особой экономической зоны на территории Донбасса, — сказал Турчак.

Ранее сообщалось, что в России может появиться федеральная служба при Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства, призванная восстановить разрушенные здания и инфраструктуру в ДНР и ЛНР. При этом большая часть денег (от 60% до 80%) на восстановление разрушенных зданий в Донецкой и Луганской республиках пойдёт из российского государственного бюджета. Специалисты полагают, что для восстановления нужно будет «разогнать» строительно-промышленный кластер, а это позволит расширить отечественную стройотрасль на 20%.