В России создадут федеральную службу для восстановления ДНР и ЛНР

Разрушенный жилой дом в Донецкой Народной Республике / Фото Никита Цицаги/NEWS.ru

Для того чтобы восстановить разрушенные здания и инфраструктуру в ДНР и ЛНР, в России может появиться федеральная служба при Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства, пишут «Известия». Данную инициативу подготовил Всероссийский центр национальной строительной политики (ВЦНСП), сотрудники которого отправили письмо премьер-министру РФ Михаилу Мишустину. Специалисты полагают, что данная мера позволит расширить отечественную стройотрасль на 20%.

Объем работ по восстановлению республик предполагается очень большой, есть территории, которые разрушены практически на 95%. Поэтому нужно будет разогнать строительно-промышленный кластер, что положительно скажется на строительной отрасли России, — заявил глава ВЦНСП Александр Моор.

Он уточнил, что большая часть денег (от 60% до 80%) на восстановление разрушенных зданий в Донецкой и Луганской республиках пойдёт из российского государственного бюджета.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов предложил направить пленных украинских нацистов на восстановление разрушенных ими городов Донбасса. Он пообещал им «тёплый приём» и уроки антифашизма, которые те запомнят на всю жизнь. Аксёнов также поздравил российскую армию с окончательным взятием завода «Азовсталь» в Мариуполе и победой «над вооружённым до зубов и численно превосходящим противником».