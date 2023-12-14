«Триллионы — ежегодно»: Путин о развитии новых регионов Путин: ежегодно в бюджете предусмотрено более 1 трлн рублей на новые регионы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В российском бюджете ежегодно предусмотрено более 1 трлн рублей на развитие новых регионов, рассказал президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии. По словам главы государства, бывшие украинские власти не уделяли этим территориям должного внимания.

Ежегодно в федеральном бюджете предусмотрено свыше триллиона рублей на развитие этих регионов и их постепенное вхождение в экономическую, социальную жизнь России. Конечно, в других регионах ситуация капитально лучше. Почему, как в Крыму, не уделяли киевские бывшие власти должного внимания этим регионам. Но вот, триллионы, — ежегодно, — заявил Путин.

Он добавил, что у новых регионов установились побратимские отношения с другими субъектами, которые вложили в их развитие порядка 150 млрд рублей. Планируются вложения еще примерно на такую же сумму, указал Путин.

Президент добавил, что в 2023 году сами новые регионы заплатили в федеральный бюджет 170 млрд рублей. Он отметил, что это свидетельствует об экономическом развитии присоединенных к России территорий.

В ноябре в ходе встречи с членами ЦИК и главами региональных избиркомов Путин заявил, что жители новых регионов показали пример всем россиянам, как надо жить и работать. Глава государства указал, что Россия всегда добивалась нужных результатов и будет делать это и в будущем.