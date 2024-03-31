Три украинских Су-25 попали под удар ВС России на аэродроме под Николаевом Минобороны РФ: три самолета Су-25 ВСУ уничтожены на аэродроме Вознесенск

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Три украинских самолета Су-25 уничтожили в Николаевской области, сообщила пресс-служба Минобороны России. По данным ведомства, штурмовики ВСУ попали под удар ВС РФ на аэродроме Вознесенск.

Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ на аэродроме Вознесенск в Николаевской области уничтожены три самолета Су-25 Воздушных сил Украины, — сообщило Минобороны РФ.

Также за прошедшие сутки российскими войсками при ударах были уничтожены три пусковые установки ЗРК С-300, машина боевого управления, радиолокатор подсвета и наведения и низковысотный обнаружитель. Цех сборки и хранения БПЛА стал еще одним объектом для атаки, цель достигнута. Кроме того, были поражены два склада с боеприпасами, военная техника и живая сила ВСУ в 126 районах.

Российскими средствами ПВО за сутки были перехвачены 23 реактивных снаряда РСЗО HIMARS и «Ураган» и сбиты 178 украинских БПЛА, указано в сводке оборонного ведомства.

Утром 31 марта средства ПВО сбили 10 снарядов, выпущенных украинскими войсками из реактивной системы RM-70 Vampire по Белгородской области, сообщало Минобороны. Ведомство указало, что очередную попытку атаки ВСУ пресекли в 07:00 мск.