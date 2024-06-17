«Тотальное воровство»: в Совфеде назвали важнейшую черту Украины Сенатор Цеков назвал тотальное воровство важнейшей чертой Украины

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ

Сергей Цеков

Важнейшей чертой Украины является тотальное воровство, считает член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков. В разговоре с NEWS.ru он подчеркнул, что это стало ключевым признаком государства за все годы независимости. Сенатор отметил, что воровство на Украине достигало огромных размеров.

Интереснее будет, когда выяснится, что украли выделенные на борьбу с коррупцией деньги. Тотальное воровство на Украине — их важнейшая черта. Они с этим живут все годы независимости. Причем воровство у них достигало огромных размеров, — пояснил Цеков.

Сенатор уточнил, что деньги разворовывали в том числе и после конкурсов на строительство государственных объектов. По его мнению, Евросоюз решил организовать комиссию по борьбе с коррупцией и хищениями западной помощи Киеву, так как хочет прекратить оказывать поддержку Украине.

Я знаю, что все эти деятели умудрялись воровать до 50%. Я думаю, этот шаг связан с тем, что в Европе понимают, что нужно прекращать оказывать помощь Украине. Я думаю, найдут аргумент, что из-за воровства не могут помогать, — заключил Цеков.

Европейский союз ранее учредил комиссию по борьбе с коррупцией и хищениями средств, выделенных Украине. Новый орган будет отчитываться Еврокомиссии и работать до 30 июня 2028 года. Основной состав расположится в Брюсселе, а в Киеве появится отдельное подразделение.