«Там один обман»: в Госдуме призвали закрыть все букмекерские конторы Депутат Арефьев выступил за закрытие всех букмекерских контор в России

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Все букмекерские конторы, зарегистрированные в России, необходимо закрыть, заявил NEWS.ru первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев. Он утверждает, что подобные организации созданы для наживы на простых людях.

Я бы закрыл все букмекерские конторы, чтобы не вводили людей в заблуждение и чтобы воровства было меньше. В советское время букмекерских контор не было, карты и азартные игры были запрещены. Сегодня говорят, что деньги можно зарабатывать любым путем. Вот они и зарабатывают. Букмекерские конторы для того и созданы, чтобы воровать деньги и обманывать людей, — подчеркнул Арефьев.

Депутат также напомнил, что Госдума приняла закон, предусматривающий выделение букмекерскими организациями части своих доходов в пользу федеральных программ в сфере спорта. По его словам, эта инициатива является «фальшью, которая узаконивается».

Я противник всего этого. Конечно, нужен контроль, нужно проверять всех. Там один обман, — отметил Арефьев.

Ранее суд не стал арестовывать главу одной из крупнейших букмекерских контор России «Мелбет» Игоря Ляпустина по делу о мошенничестве на 90 млн рублей. Ему избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий. Максимальное наказание по этой статье Уголовного кодекса РФ составляет до десяти лет лишения свободы.