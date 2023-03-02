Таксистам запретят работать больше 12 часов «Известия»: Минтранс России предложил запретить водителям такси работать больше 12 часов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство транспорта РФ подготовило проект постановления, согласно которому водители такси перестанут получать новые заказы от агрегаторов, отработав 12 часов, пишут «Известия». Также таксист не сможет работать без перерыва все 12 часов.

Предполагается, что агрегаторы, которые осуществляют деятельность через интернет, должны рассчитывать время, после которого они приостановят или прекратят передачу заказов, на основании данных о начале работы, поступающих от водителей. Не позднее чем через пять часов после начала смены водитель также должен будет сделать перерыв. В противном случае получение им заказов будет временно приостановлено.

Эксперты и агрегаторы такси отмечают, что инициатива Минтранса призвана повысить безопасность как перевозчиков, так и пассажиров, однако техническая сторона этого вопроса требует доработки. Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин отмечает, что многие водители такси подключены к разным агрегаторам, поэтому, исчерпав лимит времени работы у одной службы заказа, таксист сможет просто переключиться на другую.

Подготовленный Минтрансом документ также вводит порядок, при котором водитель не сможет получить новый заказ, пока не завершит предыдущую поездку: эксперты отмечают, что необходимость ждать водителя, завершающего поездку, вызывает множество жалоб у пассажиров. Однако в случае этого нововведения таксисты не смогут прогнозировать дальнейшие поездки и планировать маршруты, чтобы максимально сократить холостой пробег. Шапарин полагает, что более логичной была бы схема, при которой водитель, заканчивающий выполнение заказа, получал бы новую заявку, находясь в трех-пяти минутах езды от клиента.

С 1 марта в России вступили в силу новые правила для водителей общественного транспорта, которые запрещают работу для лиц с неоплаченными судебными постановлениями. Теперь для работы в автобусах, троллейбусах, трамваях и такси необходимо иметь справку об отсутствии неснятых или неоплаченных судимостей за тяжкие и особо тяжкие преступления.