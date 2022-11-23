Суд продлил арест Яшину еще на полгода Суд продлил арест оппозиционному политику Яшину до 10 мая

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Илья Яшин

Мещанский суд Москвы по ходатайству прокурора продлил на полгода арест оппозиционному политику Илье Яшину, обвиняемому в дискредитации Вооруженных сил России, сообщает ТАСС. По данным агентства, Яшин останется под стражей до 10 мая 2023 года.

Суд постановил ходатайство следствия удовлетворить и продлить Яшину И. В. меру пресечения в виде заключения под стражей на срок до 10 мая 2023 года, — говорится в сообщении.

Гособвинитель заявил, что Яшин может скрыться за границей, имея связи, поэтому ему нельзя смягчать меру пресечения. Кроме того, в собственности Яшина имеется 1/3 доли квартиры в Болгарии.

В свою очередь Яшин заявил, что возражает против продления ареста. Он подчеркнул, что уехал бы из страны, если бы хотел. Политик предложил отпустить его под залог в 5,1 млн рублей.

По данным Telegram-канала «Осторожно, новости», перед началом заседания Яшин рассказал, что в его камере «тюремные» условия, а отбывает наказание он в «историческом месте» — Бутырской тюрьме, где сидели Емельян Пугачев и Сергей Магнитский. Как пишет «Осторожно, новости», родным Яшин сообщил, что рассмотрение дела может пройти в закрытом режиме. По информации источника, судье на вопрос о жалобах на здоровье Яшин с улыбкой ответил, что находится в полном порядке.

Как сообщает «Осторожно, новости», отец Яшина, который присутствовал на судебном заседании, хотел поговорить с сыном, но приставы не дали ему этого сделать и спустили в служебное помещение.

С ним задержали еще троих человек, в том числе одну из журналисток. Им помогает адвокат Михаил Бирюков. В итоге всех задержанных отпустили, — отмечается в сообщении.

Минюст включил Яшина в реестр физлиц-иноагентов 22 июля. В этом же месяце политик был арестован в рамках уголовного дела о дискредитации ВС России после прямого эфира на YouTube, в котором упоминались события в украинском городе Буче. 1 ноября СК РФ завершил расследование уголовного дела. Оно было направлено в суд. Позднее Мещанский суд Москвы зарегистрировал против Яшина дело по статье 207.3, ч. 2, п. д.