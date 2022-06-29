Суд арестовал адвоката Сафронова за фейки о российских военных Суд арестовал адвоката журналиста Сафронова за фейки о российских военных

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Дмитрий Талантов

Черемушкинский суд Москвы арестовал на два месяца адвоката журналиста Ивана Сафронова Дмитрия Талантова за распространение фейков о Вооруженных силах РФ, передает корреспондент РИА Новости. Его задержали 28 июня в Ижевске.

Удовлетворить ходатайство следователя, — говорится в сообщении.

Дмитрий Талантов является адвокатом советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, который обвиняется в государственной измене. Сафронов был задержан 7 июля 2020 года. По данным следствия, в 2017-м он передал являющиеся секретными сведения чешской спецслужбе. Подозреваемый вину не признаёт и от сделки со следствием отказывается.

В апреле на Талантова написала донос неизвестная ему женщина, которая, как предположил адвокат, могла действовать в чьих-то интересах. В отношении правозащитника началась процессуальная проверка по факту репоста записи руководителя «Агоры» Павла Чикова, высказавшего мнение, что в будущем «поддержка действий российской армии на Украине <...> будет законодательным препятствием для занятия любых государственных и муниципальных должностей». Талантов сопроводил свою запись фразой: «Ни одна мразь подобного сорта не останется в адвокатуре».