В Удмуртии задержали адвоката журналиста Сафронова В Удмуртии задержали адвоката журналиста Сафронова Талантова

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Ижевске Республики Удмуртия задержали адвоката арестованного советника Роскосмоса Ивана Сафронова Дмитрия Талантова. В настоящее время правоохранители везут его в местный Следственный комитет. Об этом правозащитник сообщил на странице в Facebook (деятельность в РФ запрещена).

Прошу сообщить всем о задержании моем. С трудом пишу, везут в СК по Удмуртии. В наручниках, — написал Талантов.

Задержание произошло в районе 11 часов 28 июня. Что стало его причиной, пока неизвестно.

В апреле на Талантова написала донос неизвестная ему женщина, которая, как предположил адвокат, могла действовать в чьих-то интересах. Тогда защитник Сафронова указывал, что в отношении него начата процессуальная проверка по факту публикации в его соцсетях.

Юрист сделал репост записи руководителя «Агоры» Павла Чикова, высказавшего мнение, что в будущем «поддержка действий российской армии на Украине <...> будет законодательным препятствием для занятия любых государственных и муниципальных должностей». Талантов сопроводил репост подписью: «Ни одна мразь подобного сорта не останется в адвокатуре».

Тогда правозащитник указал, что дал объяснения правоохранителям, однако решение о его судьбе еще не принято. Талантов особо подчеркивал, что не намерен «цензурировать» свои соцсети и будет «мыслить как мыслил, говорить правду как говорил».

Минувшей ночью в Москве задержали муниципального депутата Красносельского района столицы Илью Яшина. Ранее в отношении него составили четыре административных протокола о дискредитации ВС РФ.