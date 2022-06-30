Гражданские смогут получить статус ветеранов за участие в спецоперации Депутат Нилов: в Госдуме обсудят статус ветерана боевых действий для гражданских лиц на фоне СВО

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Депутаты Госдумы 30 июня обсудят вопрос присвоения статуса ветеранов боевых действий гражданским лицам, обеспечивающим по линии Минобороны России проведение ремонтных и восстановительных работ на Украине в ходе СВО РФ, рассказал NEWS.ru глава комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Парламентарий подчеркнул, что также в ГД рассмотрят законопроект, связанный с присвоением статуса ветерана боевых действий военнослужащим и сотрудникам других силовых структур, не принимающих участия непосредственно в СВО, а находящихся, например, на приграничных территориях.

Ожидается рассмотрение проекта закона, связанного с присвоением статуса ветерана боевых действий военнослужащим и сотрудникам других силовых структур, которые не принимают участия непосредственно в СВО. Например, находятся на приграничной территории, подвергаются обстрелам, препятствуют атакам (ВСУ. — NEWS.ru), вылавливают (украинских. — NEWS.ru) диверсантов. Вот для этой категории гражданских и силовиков тоже нужно этот статус предусмотреть, — рассказал Нилов.

Собеседник добавил, что проблема присвоения статуса ветеранов боевых действий добровольцам-участникам СВО — отдельная. По его словам, если такие граждане прикомандированы к подразделения Минобороны РФ — то тут вопрос решён, «а что касается добровольцев, которые сами по себе пришли и определили себе статус добровольцев — то необходима юридическая база».

Нужно определить юридическую базу для того, чтобы понять, чем там доброволец занимается, какие задачи выполняет, в какие формирования входят, кто его туда направляет. Бывают случаи, что побродят, а потом кричат на всю Ивановскую, хотя ничего там (на Украине. — NEWS.ru) не делали. А есть, кто действительно принимал участие, получил ранение, инвалидность. И такие граждане, будучи добровольцами, такого статуса не имеют. Поэтому вопрос, связанный с добровольцами, пока в стадии рассмотрения и обсуждения. Законопроект подготовлен депутатами других фракций, направлен правительству на получение заключения. Пока этот вопрос окончательно не решён, но на повестке дня, — отметил Нилов.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству оперативно реагировать на нужды военной медицины, а также социально поддерживать раненных в бою военнослужащих и семьи погибших. Он также подчеркнул, что все участники спецоперации — герои и относиться к ним нужно соответствующе.