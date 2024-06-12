Стартовали спортивные игры БРИКС Путин объявил спортивные игры стран БРИКС 2024 года открытыми

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Видеоприветствие президента РФ Владимира Путина участникам и гостям соревнований на церемонии открытия игр БРИКС в Казани

Президент России Владимир Путин объявил открытыми спортивные игры стран БРИКС в Казани, передает ТАСС. Глава государства также поприветствовал участников церемонии открытия, пожелав им побед.

Объявляю спортивные игры стран БРИКС 2024 года открытыми! — сказал президент.

Путин отметил, что спортивные игры под эгидой организации являются важной частью всестороннего политического, экономического и гуманитарного воздействия. По его словам, роль БРИКС в мировых делах стремительно растет. Также президент пожелал спортсменам и их наставникам удачных стартов, ярких побед, а зрителям и болельщикам - ярких и незабываемых впечатлений.

Игры БРИКС пройдут в Казани с 12 по 23 июня. Соревновательная часть начнется на следующий день после церемонии открытия.

Совещание министров иностранных дел организации ранее прошло в Нижнем Новгороде. Встреча глав МИД Брикс началась с минуты молчания в память о погибших в авиакатастрофе президенте Ирана Ибрахиме Раиси и руководителе внешнеполитического ведомства республики Хосейне Амире Абдоллахияне.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров открыл встречу и добавил, что приносит глубочайшие соболезнования иранскому народу. Дипломат также попросил всех присутствующих встать, чтобы почтить память погибших политиков.