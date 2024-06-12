Президент России Владимир Путин объявил открытыми спортивные игры стран БРИКС в Казани, передает ТАСС. Глава государства также поприветствовал участников церемонии открытия, пожелав им побед.

Объявляю спортивные игры стран БРИКС 2024 года открытыми!сказал президент.

Путин отметил, что спортивные игры под эгидой организации являются важной частью всестороннего политического, экономического и гуманитарного воздействия. По его словам, роль БРИКС в мировых делах стремительно растет. Также президент пожелал спортсменам и их наставникам удачных стартов, ярких побед, а зрителям и болельщикам - ярких и незабываемых впечатлений.

Игры БРИКС пройдут в Казани с 12 по 23 июня. Соревновательная часть начнется на следующий день после церемонии открытия.

Совещание министров иностранных дел организации ранее прошло в Нижнем Новгороде. Встреча глав МИД Брикс началась с минуты молчания в память о погибших в авиакатастрофе президенте Ирана Ибрахиме Раиси и руководителе внешнеполитического ведомства республики Хосейне Амире Абдоллахияне.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров открыл встречу и добавил, что приносит глубочайшие соболезнования иранскому народу. Дипломат также попросил всех присутствующих встать, чтобы почтить память погибших политиков.