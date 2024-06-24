«Старались ударить побольнее»: депутат о терактах в Дагестане и Севастополе Депутат Толмачев: теракты в Дагестане и Севастополе не должны разобщить россиян

Фото: Правительство Севастополя/ТАСС

Теракты в Дагестане и Севастополе не должны разобщить россиян, заявил депутат Госдумы Александр Толмачев. В беседе с NEWS.ru парламентарий подчеркнул, что исполнители нападений старались ударить побольнее. По его мнению, враги России сеют межнациональную вражду между представителями трех религий.

Теракты в Дагестане и атака американским оружием на мирных людей в Севастополе — попытка запугать и разобщить нас. Мы видим, как враг сеет межнациональную вражду и безуспешно пробует вбить клин между тремя религиями — православием, исламом, иудаизмом. Старались ударить побольнее, пролив кровь в святой для христиан праздник Троицы, — высказался Толмачев.

Толмачев считает, что необходимо не допустить извращения традиционных религий и внедрения опасных трактовок священных текстов. По его словам, это используется теми, кто желает России гибели. Чуждые течения верований, как подчеркнул парламентарий, насаждаются извне.

Старинные крепости Дербент и Севастополь на протяжении веков отражали удары врагов. Выстоят они и сейчас, а вместе с ними — единый народ России. У нас могут быть разные национальности и разные религии, но вера в Родину — одна, — заключил депутат.

Депутат Виктор Водолацкий ранее выразил мнение, что ответственными за теракт в Дагестане являются Киев и ИГИЛ (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Парламентарий уточнил, что они выступают двойным фронтом и пытаются раскачать гражданское общество.