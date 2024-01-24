«Станет брошенным ребенком»: Джабаров описал судьбу прозападной Украины Сенатор Джабаров: Украина станет брошенным ребенком при поддержке Запада

Фото: Sergei Chuzavkov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бесконечная финансовая помощь Украине может привести к катастрофическому экономическому кризису в Европе, и чем раньше страны Евросоюза поймут это, тем будет лучше для них, заявил NEWS.ru первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. По его мнению, в вопросах поддержки Киева ЕС всегда рассчитывал на американцев, которые не собираются тратить деньги на Украину. Джабаров считает, что скоро Украина станет брошенным ребенком.

Позиция, которая сейчас существует в Германии, угрожает и другим странам Европы. Рано или поздно это приведет к такому экономическому кризису, который может просто привести к катастрофической ситуации в регионе. Они всегда рассчитывали на американцев, но США дали понять, что не собираются тратить деньги на Украину. У них своих проблем тоже хватает. Скоро Украина станет брошенным ребенком, который никому не нужен, в том числе собственному народу, — отметил Джабаров.

По мнению сенатора, европейские страны вступают в период, когда внутренние проблемы наконец-то заставят задуматься, стоит ли вкладывать деньги в «нацистскую Украину». На это указывают многочисленные забастовки фермеров, шахтеров, машинистов и других категорий граждан. Все это говорит о нарастающей роли недовольства населения политикой стран по вопросам Украины, подытожил Джабаров.

Ранее министр финансов ФРГ Кристиан Линднер заявил, что Берлин больше не может нести «финансовое бремя конфликта на Украине» в одиночку. В связи с этим он обратился к членам Евросоюза с просьбой усилить поддержку Киева.