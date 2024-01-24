«В конце концов»: в ФРГ больше не хотят помогать Украине в одиночку Линднер: ФРГ не может нести «финансовое бремя» конфликта на Украине в одиночку

Фото: Hannes P Albert/dpa/Global Look Press

Кристиан Линднер

Германия больше не может нести «финансовое бремя конфликта на Украине» в одиночку, заявил министр обороны ФРГ Кристиан Линднер. По его словам, не может продолжаться так, что Берлин делает больше ради того, чтобы другие страны не напрягались. В связи с этим он обратился к членам Евросоюза с просьбой усилить поддержку Киева, передает издание Die Zeit.

В конце концов, не может быть так, чтобы Германия делала больше в финансовом отношении, чтобы другие могли продолжать делать меньше, — заявил Линднер.

Ранее спикер Министерства обороны Украины Илларион Павлюк заявил, что в 2024 году Киев получит от западных партнеров оружие, «которого еще не было». Представитель оборонного ведомства отметил, что несколько государств планируют направить «большие пакеты помощи».

На встрече контактной группы по обороне в формате «Рамштайн» Павлюк заявил, что страны обсуждали вопросы увеличения производства боеприпасов и оружия. Он назвал прошедшее мероприятие продуктивным, добавив, что было сделано несколько «важных заявлений». По словам Павлюка, поставки оружия, о котором идет речь, помогут ВСУ поражать «логистические узлы».