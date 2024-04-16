Стало известно, зачем США разжигают новые конфликты в мире Володин: США разжигают новые конфликты для спасения своей экономики

Фото: Li Rui/XinHua/Global Look Press

США разжигают новые военные конфликты в мире для спасения своей экономики, заявил в своем Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, утрата гегемонии дорого обходится американскому бюджету. Спикер привел данные американского Минфина, согласно которым госдолг страны превышает $34,65 трлн. Сумма платежей по процентам в ближайшей перспективе составит треть доходов всего госбюджета, уточнил Володин.

США привыкли решать свои проблемы за чужой счет. Для сохранения гегемонии развязали войну на Украине, принеся в жертву экономику Евросоюза. Этого оказалось недостаточно. Сегодня снова провоцируют военные действия, теперь на Ближнем Востоке, — пишет он.

Запредельный рост американского госдолга означает, что Вашингтон не планирует его возвращать, считает Володин. Поэтому США продолжат создавать новые военные конфликты, пытаясь отсрочить дефолт, «который при таких заимствованиях неминуемо должен произойти».

Ранее агентство Bloomberg провело исследование, где миллион симуляций сценариев развития событий в экономике США показали, что страну ждет серьезный кризис с вероятностью 88%. Как подчеркнули аналитики, хотя доллар и остается доминирующей резервной валютой, у Вашингтона есть все шансы потерять влияние в мире и престиж уже в обозримом будущем.