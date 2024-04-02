«Потеряют власть в мире»: шанс США решить проблему госдолга оценили в 12% Bloomberg: проблема госдолга приведет США к катастрофе с вероятностью 88%

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Миллион симуляций сценариев развития событий в экономике США показывают, что страну ждет серьезный кризис с вероятностью 88%, пишет Bloomberg, ссылаясь на результаты собственного крупного исследования. Как подчеркнули аналитики, хотя доллар и остается доминирующей резервной валютой, у Соединенных Штатов есть все шансы потерять влияние в мире и престиж уже в обозримом будущем.

Учитывая неопределенность в отношении очень многих переменных, Bloomberg Economics провела миллион симуляций, чтобы оценить хрупкость перспектив долга. В 88% симуляций результаты показывают, что соотношение долга к ВВП находится на неустойчивом пути к увеличению, — сказано в публикации.

Как подчеркнули авторы, даже бюджетное управление Конгресса США предупредило, что долг по отношению к ВВП, вероятно, вырастет до 116% к 2034 году. Если учитывать дополнительные переменные вроде процентных ставок, существует риск повышения даже до 123%, уверены авторы статьи.

Потребуется многое, чтобы поколебать доверие инвесторов к казначейскому долгу США как к наиболее надежному активу. Однако, если оно действительно исчезнет, ослабление курса доллара станет переломным моментом, когда США потеряют не только доступ к дешевому финансированию, но также власть в мире и престиж, — заключили эксперты.

Ранее финансовый аналитик Михаил Беляев заявлял, что ситуация с госдолгом может негативно повлиять не только на США, но также на Китай, который является крупным держателем американских ценных бумаг. Последствия, по его мнению, ощутят и другие государства, учитывая, что на США приходится 17–18% мирового производства и торговли.