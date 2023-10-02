Стало известно, выступит ли Путин в связи с 30-летием расстрела Белого дома Песков: Путин не планирует обращения по случаю годовщины расстрела Белого дома

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

События сентября - октября 1993 года в Москве

Президент России Владимир Путин не планирует никаких обращений по случаю 30-летия расстрела Белого дома, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Тем не менее эти события являются неотъемлемой частью новейшей истории России, указал он. Сообщение Пескова публикует ТАСС.

Нет, никаких обращений или заявлений президента не планируется <...> Это неотъемлемая часть нашей новейшей истории. Мы прошли вместе через необходимые времена, вынесли необходимые уроки. Анализ уроков тех дней начался не сегодня, а фактически сразу после завершения, — добавил пресс-секретарь президента.

По словам Пескова, повторение событий тех дней невозможно. Он добавил, что на данный момент уровень консолидации страны вокруг президента является залогом этого.

Речь идет о событиях 4 октября 1993 года. Разногласия между политическими силами РФ переросли в вооруженное противостояние. Сторонники членов распущенного Верховного Совета РФ захватили здание мэрии, после чего президента Борис Ельцин отдал приказ о штурме Белого дома.

Также Песков раскрыл, что Путин в свой день рождения, 7 октября, планирует заниматься рабочими делами. При этом каких-либо саммитов, как в прошлом году, у главы государства не состоится.