Стало известно, сколько терактов с начала СВО предотвратили спецслужбы Замсекретаря Совбеза Ковов: с начала СВО спецслужбы предотвратили 144 теракта

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С начала военной операции на Украине спецслужбы в России смогли предотвратить 144 террористических акта, рассказал в интервью «Российской газете» замсекретаря Совбеза РФ Юрий Коков. Он добавил, что ФСБ совместно с другими силовыми структурами пресекла 256 преступлений.

На территории страны [с начала СВО] совершено 143 преступления террористической направленности, в том числе 131 теракт, усилиями спецслужб и правоохранительных органов предотвращено 256 террористических преступлений, из них 144 теракта, — сказал Коков.

Он подчеркнул, что с февраля 2022 года предотвращены свыше 70 крупных терактов, в том числе попытки подрыва газопровода «Турецкий поток», ЛЭП в Ленинградской и Тверской областях, Угличской ГЭС, самолетов гражданской и военной авиации в местах базирования. Силовые структуры также пресекли диверсии на объектах энергетики и транспорта в новых регионах и Крыму.

Коков отметил, что в Запорожской и Херсонской областях, а также в ДНР и ЛНР и приграничных регионах страны обнаружили и ликвидировали более 60 диверсионно-террористических групп. Кроме того, силовики пресекли пять крупных вооруженных нападений на Белгородскую и Брянскую области.

В июле МВД сообщило, что за январь — июнь 2023 года в России было зафиксировано около 1,2 тысячи преступлений террористического характера, что на 10,4% меньше показателей 2022 года. Фиксируется при этом и уменьшение преступлений экстремистской направленности.