В России стало меньше терроризма МВД: число преступлений террористического характера снизилось на 10%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Около 1,2 тысячи преступлений террористического характера зафиксировано в России за период январь — июнь 2023 года, что на 10,4% меньше показателей 2022 года, следует из статистики МВД, с которой ознакомился ТАСС. Фиксируется при этом и уменьшение преступлений экстремистской направленности.

В январе — июне 2023 года зарегистрировано 1193 преступления террористического характера (на 10,4% меньше, чем в прошлом году) и 734 преступления экстремистской направленности (на 5,3% меньше, чем в прошлом году), — говорится в статистических материалах.

Силовикам удалось предотвратить 72 теракта, что на 71,4% больше показателей предыдущего года. Согласно данным статистики, в 2023 году также зафиксировано наименьшее за три года количество преступлений, связанных с террористической деятельностью. Речь идет о подготовке терактов, публичных призывов к их совершению и захвате заложников.

Ранее сообщалось об аресте военного психолога из Москвы за публичные призывы к совершению терактов. Он будет находиться в СИЗО до 20 сентября. Адвокаты психолога настаивали на более мягкой мере пресечения, однако суд удовлетворил ходатайство следствия.