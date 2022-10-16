Стало известно, почему Путин не поедет на конференцию ООН по климату Советник президента РФ по климату: на конференции ООН не ожидается громких заявлений

Фото: Luiz Rampelotto/EuropaNewswire/Global Look Press

На 27-й конференции ООН по изменению климата не ожидается «громких» заявлений, каким было, например, подписание парижских соглашений в 2015 году, в связи с чем президент РФ Владимир Путин проигнорирует данное мероприятие. Об этом рассказал РИА Новости советник главы государства по вопросам изменения климата Руслан Эдельгериев. Ранее о том, президент не планирует посещать конференцию ООН, которая пройдет в ноябре в Египте, сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Эдельгериев напомнил, что президент Путин в последний раз посещал соответствующую конференцию ООН в 2015 году. Это было приурочено к принятию Парижского соглашения — «значимому событию в международном климатическом процессе», в связи с чем уровень представительства был наивысшим. Однако на предстоящей конференции в Шарм-эль-Шейхе подобных громких соглашений заключать не планируют.

Отмечу также, что главой делегации на этой конференции меня назначил сам президент. Я очень ценю оказанное мне доверие и намерен его полностью оправдать, — сказал Эдельгериев.

Что касается отношения РФ к проблемам изменения климата, то оно, по словам советника, не изменилось, проблемы надо решать.

Проблема есть, ее надо решать и решать сообща. Такова наша политика на протяжении десятилетий, — сказал он.

Парижское соглашение регулирует меры по снижению содержания углекислого газа в атмосфере. Оно было принято взамен Киотского протокола в ходе Конференции по климату в Париже в декабре 2015 года и подписано 22 апреля 2016 года.

Целью соглашения (согласно статье 2) является «активизировать осуществление» Рамочной конвенции ООН по изменению климата, в частности, удержать рост глобальной средней температуры «намного ниже» 2 °C и «приложить усилия» для ограничения роста температуры величиной 1,5 °C.

Участники соглашения объявили, что пик эмиссии СО2 должен быть достигнут «настолько скоро, насколько это окажется возможным».

27-я конференция ООН по изменению климата состоится в египетском Шарм-эш-Шейхе 6–18 ноября.