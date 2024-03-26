Стало известно, почему «нелюбящий украинцев» Боррель «вцепился» в Киев Депутат Говырин: верхушка ЕС вцепилась в Украину в погоне за богатством

Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Жозеп Боррель

Европа не желает выпускать из рук миллиарды, которые выделяются Киеву, поэтому Евросоюз цепляется за Украину и просто «теряет берега» в погоне за богатством, заявил в беседе с NEWS.ru депутат Госдумы Алексей Говырин. По его словам, делается это явно не из любви к народу страны. Кроме того, у европейских политиков все еще остаются амбиции поиграть в абсолютизм, добавил депутат.

Возможно, сейчас, понимая, что проект «Украина» это очередная сделка на безрыбье, Боррель вошел в образ «Старик и море» и хотел бы купить себе немножко счастья, если его где-нибудь продают, но при этом Европа не желает выпускать из рук миллиарды для Киева. <...> Если вслушиваться в эти речи Борреля, то в очередной раз понимаешь, что верхушка «главного альянса старого света» в погоне за богатством просто потеряла берега, и явно не из любви к украинцам, — заявил Говырин.

Евросоюз так и не стал единым организмом, целостной политической структурой, с которой все считаются, добавил политик. Жизнь в странах ЕС становится все хуже, уверен он. Россия тем временем сплачивается перед лицом санкций, превращая довольно крупные территории Европы в бесперспективную периферию, считает депутат.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что слова главы евродипломатии Жозепа Борреля о том, что Запад не может позволить победить Россию, потому что тогда интересы США и Европы пострадают, стали первым откровенным высказыванием представителей западных стран о сути происходящего. По ее словам, США пытаются сохранить свою гегемонию, а ЕС им в этом помогает.