Стало известно об уничтожении еще одного танка Abrams в зоне СВО Минобороны РФ сообщило об уничтожении танка Abrams на Авдеевском направлении

Фото: МО РФ

Вооруженные силы России уничтожили еще один американский танк Abrams в зоне специальной военной операции на Украине, сообщило Министерство обороны РФ. По данным ведомства, находящуюся на вооружении украинской армии технику нейтрализовали на Авдеевском направлении.

Противник потерял [на Авдеевском направлении] более 430 военнослужащих, танк Abrams производства США, две боевые бронированные машины и 18 автомобилей, — говорится в сообщении.

Как подчеркнули в Минобороны, на этом участке фронта российские военные улучшили положение по переднему краю, а также нанесли огневое поражение позициям противника в районе Розовки, Майорска и Калиново. Кроме этого, было отражено 11 контратак ВСУ вблизи населенных пунктов Тоненькое, Орловка, Бердычи и Новобахмутовка.

Обозреватель американского журнала National Interest Петер Сучиу ранее заявил, что растущие потери Abrams на Украине показали отсутствие их преимущества перед другими боевыми машинами. По его словам, зона спецоперации стала кладбищем американских танков. Как отметил Сичиу, украинские военные слишком привыкли к советской технике, поэтому не могут быстро освоить управление западными образцами.