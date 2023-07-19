Стало известно о захвате ВС России железнодорожной станции под Купянском Минобороны: ВС России овладели железнодорожной станцией Молчаново в Харьковской области

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Вооруженные силы России за сутки продвинулись более чем на 1 км на Купянском направлении и овладели железнодорожной станцией Молчаново, сообщил в ходе брифинга представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Потери противника составили до 70 военнослужащих.

На Купянском направлении подразделения Западной группировки войск продолжили успешные наступательные действия в своей зоне ответственности. За сутки продвижение российских подразделений составило более километра в глубину и до двух километров по фронту. Наступающие подразделения овладели железнодорожной станцией Молчаново Харьковской области, — говорится в сообщении.

Кроме того, в ведомстве отметили, что ударами авиации и огнем артиллерии поражены подразделения ВCУ в районах населенных пунктов Cиньковка, Кисловка, Берестовое Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики. В районе населенного пункта Песчаное Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 103-й бригады территориальной обороны.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр ранее заявила, что Вооруженные силы России активно наступают на Купянском направлении, а также продолжают атаковать на Авдеевском и Марьинском направлениях. При этом она подчеркнула, что украинские военнослужащие пытаются удержать свои позиции, расположенные на северных флангах от Артемовска.