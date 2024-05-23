Стало известно о сохранении в РФ всех преференциальных налоговых режимов Силуанов: все действующие в РФ преференциальные режимы будут сохранены

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Антон Силуанов

В России продолжат действовать все преференциальные налоговые режимы, заявил в своем выступлении министр финансов РФ Антон Силуанов в ходе парламентских слушаний, передает ТАСС. Он подчеркнул, что никаких изменений на этот счет не предусмотрено.

Все преференциальные налоговые режимы сохранятся. Это и соглашения о защите и поощрении капиталовложения, и специальные инвестиционные контракты, и особые экономические зоны, территории опережающего развития. Все те режимы, где приняты стабилизационные оговорки, они продолжат свое действие и не поменяются, — заявил Силуанов.

Ранее Антон Силуанов заявил, что основные параметры справедливой налоговой системы в стране должны быть зафиксированы до 2030 года. По его словам, ведомство будет предлагать «разумную прогрессию» по НДФЛ. Министр пояснил, что это необходимо для создания конкурентоспособной налоговой системы в сравнении со странами-соседями.

Кроме того, глава Минфина РФ поддержал предложение председателя нижней палаты парламента Вячеслава Володина, чтобы прогрессивная налоговая шкала не коснулась участников спецоперации ВС РФ. По словам министра, российские бойцы нуждаются во внимании и поддержке.